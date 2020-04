Viktor Axelsen på Instagram: - Vi venter en lille pige

Der er godt nyt fra hjemmefronten hos Viktor Axelsen.

Den fynske badmintonstjerne venter sit første barn med kæresten Nathalia Koch Rohde. Til efteråret skal de være forældre til en lille pige.

Det oplyser Viktor Axelsen fredag på sin instagram-konto:

- Hej alle. Jeg har ventet på at dele en fantastisk nyhed med jer. Min kæreste og jeg skal være forældre til efteråret, og vi venter en lille pige. Alt er godt, og vi glæder os virkelig meget til at lære hende at kende. Jeg håber, at I alle holder ud i denne særlige tid. Pas på hinanden. Gode tanker herfra.

Det er ikke årets eneste triumf for Viktor Axelsen. I marts vandt fynboen den prestigefyldte All England-turnering efter finalesejr over taiwaneren Chou Tien Chen.