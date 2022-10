Viktor Axelsen vinder stor turnering efter dansk finaleopgør

Med en overbevisende sejr i to sæt kunne Viktor Axelsen dermed sikre sig endnu en titel til samlingen.

I 2022, hvor fynboen kun har tabt to kampe, har verdensetteren vundet All England, EM, Indonesia Masters og Open, Malaysia Open, VM i Japan og nu altså French Open.

Det var fjerde gang ud af fire mulige opgør, at Viktor Axelsen besejrede Rasmus Gemke. De to danskere mødtes tidligere på måneden i Denmark Open i Odense, hvor Viktor Axelsen vandt i to sæt. Her røg hjemmebanefavoritten dog efterfølgende ud allerede i kvartfinalen.

French Open er blevet afviklet siden 1909. Det er første gang siden 2013, at en dansker vinder turneringen i herresingle. Dengang var det Jan Ø. Jørgensen, der kunne løfte trofæet. Turneringen er tidligere vundet af Peter Gade, Kenneth Jonassen og Kim Brodersen.

Viktor Axelsen er blevet kritiseret for at flytte sin træning til Dubai, men for nylig forsikrede han om, at det var den rigtige beslutning.