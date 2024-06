Viktor Axelsens mor: - Han er altid på vej mod et nyt mål

På Alt For Damernes hjemmeside fortæller Viktor Axelsens mor, Gitte Lundager, anekdoter fra den store badmintonspillers barndom og ungdom.

Blandt andet fortæller hun om hans tidlige dedikation til sine mål og hans ydmyghed i selv en ung alder:

- Allerede som ung holdt han sine sejre for sig selv. Hans klasselærer sagde engang til ham, at det er okay lige at nævne, at man har vundet VM, når man kommer tilbage til klassen. Men nej, det var ikke noget, han fejrede. Han er altid på vej mod et nyt mål, siger Gitte Lundager i interviewet.