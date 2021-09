Viktor Axelsens søster udtaget til EM

Udover Johanne Axelsen tæller det danske EM-hold på damesiden også bordtennisspilleren Mie Skov og på herresiden den tidligere fodboldspiller Mads Laudrup.

Mads Laudrup er søn af fodboldlegenden Michael Laudrup og indstillede sin aktive fodboldkarriere på topplan for en håndfuld år siden. Han er i øjeblikket studievært hos TV3 Sport.

Mie Skov forsøgte så sent som i begyndelsen af året at kvalificere sig som bordtennisspiller til OL i Tokyo, men det lykkedes ikke at komme med til legene i Japan.

Padel er på voldsom fremmarch i Danmark. I 2018 var der ifølge Dansk Padel Forbund 32 baner i Danmark. I foråret nærmede antallet af baner sig 250.