Viktor-effekten: Allerede to dage efter medaljen var formands indbakke fyldt

"Viktor-effekten"

I badminton-verdenen kalder de det, der sker nu for ”Viktor-effekten”. Martin Andersen er formand for Badminton Fyn, og han siger, at ”det viser sig, at hver gang der har været en høj eksponering, bliver der en øget interesse ude i klubberne.”

- Men man skal ikke tro, at det kommer af sig selv. Man skal gøre noget aktivt og være klar, så de oplever, at det er sjovt. For der er både problematikker med at få nye medlemmer og med at fastholde medlemmer, siger Martin Andersen.

Berit Schultz regner med, at der kommer en del nye til det næste halve års tid, og så er kunsten at holde på dem.

- De seneste år har vi satset på, at det ikke er nok bare at gå til badminton. Der skal også være alt det sociale, som gør, at børnene er med. Når ens bedste ven stopper, skal det sociale være så stærkt, at man bliver hængende alligevel, siger Berit Schultz.

Både for piger og begyndere

Hun nævner blandt andet et initiativ, som hedder Fjertøser, som skal få flere piger til at gå til badminton.

I Dalum Hjallese Badminton Klub er cirka 70 procent af medlemmerne drenge, og derfor har man vurderet, at der skal noget nyt til for at få pigerne med.

- Her handler det om pigefællesskab og at lære hinanden at kende, så vi kender nogle, når vi er ude til stævner, fortæller Berit Schultz.