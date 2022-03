Vil arrangere 1000 kirkekoncerter for at hjælpe Ukrainere

Initiativet har mødt stor opbakning, fortæller eventmageren. Mandag middag har flere end 200 personer kontaktet Michael Vitten Carlsson for at tilbyde deres hjælp.

Nu har initiativet nået nye højder på grund af den store opbakning.

- Der er en fuldstændig vanvittig opbakning. Det er kendte danske artister, foredragsholdere og virksomheder, der gerne vil byde ind, siger han.

- Det er ikke småting, folk byder ind med. Det er alt lige fra intimkoncerter til foredrag.

Jim Lyngvild går all in

En af dem er Jim Lyngvild, der vil sætte sin vikingeborg 'Ravnsborg' på Sydfyn til rådighed med plads til 200 koncertgæster.

- Han er gået all in på projektet. Han tilbyder også at holde foredrag for at samle penge ind, siger Michael Vitten Carlsson.

Indsamling til Ukrainere

Michael Vitten Carlsson er stifter af organisationen Koncert i Kirken og har arrangeret utallige kirkekoncerter og events. Han vil samle penge ind til nødhjælp i samarbejde med en masse frivillige.

- Jeg kender processen, og jeg har adgang til flere 100 artister, men tidshorisonten er kort. Det her skal ske hurtigt, siger Michael Vitten Carlsson.

- Det er lige nu momentum er der. Alle vil gerne byde ind og hjælpe til. Det er primært PR og markedsføringen, der kan tage lang tid.

- Vi skal have fat i en nødhjælpsorganisation for at finde ud af, hvem der kan rykke hurtigt. Vi skal også finde ud af, hvad de helt reelt har brug for.