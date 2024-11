Vil du undgå at købe en ulovlig elcykel? Her er tommelfingerreglen, du skal kende

Husk typegodkendelsen

Det er hans vurdering, at der de seneste år er kommet flere ulovlige modeller på markedet, der enten kan køre hurtigere end 45 kilometer i timen eller køre, uden man træder i pedalerne.

- Elcykler er helt generelt et marked i høj vækst, og man kan finde alle mulige skøre versioner på nettet. Jeg kan godt forstå, at folk bliver forvirret over, hvad der findes, og hvad man må.

- For at være helt sikker på at købe en lovlig cykel, vil jeg kigge hos min cykelhandler eller hos de lidt større cykelhandlere på nettet, siger Thorben Bayer.

Samme råd lyder fra Rådet for Sikker Trafik.

- Jeg ville råde alle forbrugere til at sætte sig grundigt ind i reglerne. For der er en hel del regler. Man skal være opmærksom på, om cyklen overhovedet er godkendt, ellers hører den ikke hjemme på offentlig vej, lyder det fra administrerende direktør Jakob Bøving Arendt.

Det er ifølge Færdselsstyrelsens svar til TV 2 Fyn "afgørende, at man sikrer sig, at forhandleren eller sælgeren kan bekræfte, at cyklen er EU-typegodkendt". Samtidig skal der medfølge et såkaldt "CoC-dokument", der står for Certificate of Conformity (overensstemmelses-certifikat, red.).

Typegodkendelsen skal enten være L1e-a eller L1e-b.

Fremgår det ikke af hjemmesiden, kan det derfor være en god idé at kontakte forhandleren, inden kortoplysningerne tastes ind.