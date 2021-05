Vil flytte studerende ud fra Odense: Borgmester mener, SDU skal undtages

Men SDU har allerede mere end 20 procent af bacheloroptaget placeret på campusser i Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Slagelse.

- Vi glæder os til at høre mere om regeringens konkrete tanker om denne vigtige dagsorden og ser frem til at blive inddraget i dette arbejde. Vi har selvfølgelig en forventning om, at der i den konkrete udmøntning bliver taget højde for de uddannelser, vi allerede udbyder regionalt, og for vores allerede planlagte udvidelser, siger Henrik Dam, der er rektor på SDU, på universitetets hjemmeside.



SDU har allerede planer om at åbne en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg, flere nye ingeniøruddannelser i Sønderborg og undersøger mulighederne for en jurauddannelse i Esbjerg.

- SDU bør undtages

Også Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ærgrer sig over dagens udmelding.

- I Odense har vi Syddansk Universitet, der allerede er et mønstereksempel på, hvordan man faktisk kan løse udfordringen og sikre regional spredning af studiepladser.

- 25 procent af deres studerende befinder sig udenfor Odense på campusser i Esbjerg, Sønderborg, Slagelse og Kolding. Derfor er det min klare holdning, at de bør undtages fra at skulle reducere optaget yderligere, siger Peter Rahbæk Juel.