Vil genoverveje heftigt debatteret fordeling af penge

Nogle kommuner mener, de skal aflevere for mange penge. Andre mener, at de får for lidt. Udligningen af penge mellem kommunerne har i årevis været genstand for diskussion. Også her på Fyn.

Nu planlægger regeringen at se på fordelingen af pengene endnu en gang. Det fremgår af regeringens sundhedsudspil, som blev præsenteret onsdag formiddag på et pressemøde.

I udspillet står, at regeringen i forlængelse af sundhedsreformen vil sætte et udvalg under Indenrigs- og Sundhedsministeriet i gang med et arbejde, der skal 'forberede ændringer i udligningssystemet'.

Arbejdsgruppen skal bruge frem til udgangen af 2027 på dette.