Vil gøre Storebæltsbroen gratis - men på én betingelse

Storebæltsbroen skal være gratis.

Det mener mange af de fynske folketingskandidater.

Samtidig vil flere af dem dog ikke stemme mod deres partilinje, hvis et konkret forslag om at gøre Storebæltsbroen gratis skal behandles i folketingssalen.

Niels Ture Holm Grønlund fra Radikale Venstre har i TV 2 Fyns kandidattest tilkendegivet, at han mener, at Storebæltsbroen skal være gratis.

Men hvis han ender i Folketinget efter den 1. november, er han ikke sikker på, han vil stemme for et forslag, der gør broen gratis.

- Jeg ville nok tage den i folketingsgruppen først. Jeg tror ikke, at jeg ville stemme imod resten af gruppen, siger han.

Mere end halvdelen af de fynske folketingskandidater vil gøre Storebæltsbroen gratis at køre over. Det viser en optælling TV 2 Fyn har lavet.

I kandidattesten har størstedelen af kandidaterne svaret, at de vil fjerne afgiften over broen. I flere af partierne er der dog ikke enighed om turen over Storebælt skal koste penge eller ej.

Et af de partier, der er uenige om brotaksten er Venstre. Her mener 71 procent at afgiften skal væk.

Lars Christian Lilleholt (V) har angivet at Storebæltsbroen skal være gratis. Han vil dog ikke gøre det uden opbakning fra partiet.

- Jeg vil ikke gå imod Venstre, hvis det kommer til en afstemning i folketingssalen. Jeg vil arbejde på at ændre Venstres holdning så meget, jeg overhovedet kan, siger han.



Roya Moore fra Det Konservative Folkeparti mener også, at Storebæltsbroen skal være gratis, men hun kan ikke svare på, om hun vil stemme imod partiets officielle holdning, hvis der i folketingssalen bliver fremsat et forslag om at gøre broen gratis.

- Tingene i Folketinget foregår ikke sådan, at man alene kan tage stilling. Det skal diskuteres i gruppen, og så skal vi træffe en beslutning. Jeg er nødt til at høre de andre også, hvad de tænker, så jeg er nødt til at tale med gruppen først, siger hun.

Hvor skal pengene komme fra?

Lige nu koster forbindelsen penge, fordi der er indgået en aftale om, at indtægterne fra broen skal bruges til at finansiere andre infrastruktursprojekter.



Det gælder blandt andet udvidelsen af Fynske Motorvej og fremrykning af en ny jernbane over Vestfyn. Men hvor skal pengene til de andre projekter komme fra, hvis Storebæltsbroen gøres gratis?



Roya Moore (K) mener, at de indtægter, der er fra bro-takster, skal gå direkte til at betale gælden på broen ud. Hun kan dog ikke svare på, hvor pengene til andre infrastruktursprojekter skal findes henne.

- Der skal investeres i, at det skal være gratis og ikke andre infrastrukturprojekter, siger hun.

Heller ikke Venstres Lars Christian Lilleholt kan svare på, hvor pengene til andre projekter skal komme fra.

- Det må vi finde en anden måde at finansiere på. Vi kan ikke blive ved med at bruge den som malkeko, siger han.

Men hvordan skal de infrastrukturprojekter, som indtægterne fra Storebæltsbroen lige nu finansiere, så finansieres?

- Det er en løbende proces, så det kan jeg ikke svare på her og nu. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at arbejde for, at det kun skal koste driftsomkostninger at passere broen, siger han.

Niels Ture Holm Grønlund fra Radikale Venstre ved godt, hvor han mener pengene skal findes. Men mener ikke, at broen skal være gratis for enhver pris.

- Jeg vil ikke gøre den gratis blot for at gøre den gratis. Den skal være gratis med et forbehold om, at man i stedet infører roadpricing, siger han.



Roadpricing er et system, hvor man betaler for at køre på vejene i Danmark. Han foreslår, at man indfører betaling langs intercitynetværket, så dem, der er afhængige af deres bil, ikke bliver ramt.

- For mig at se er det mere rimeligt at brugerbetalingen bliver fordelt bredt. Lige nu bliver, dem der pendler over storebæltsbroen beskattet højere end resten af befolkningen, og det er ikke rimeligt, siger han.

