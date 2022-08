Vil hindre banderne i at rekruttere unge: - Det er alt for nemt at fylde geledderne op

Det er alt for let for kriminelle bander at rekruttere nye, unge medlemmer. Derfor vil regeringen med en række nye tiltag skære bandernes fødekæde over.



Det vil de blandt andet gøre ved at give politiet mulighed for at udveksle oplysninger med skoler og kommune om, at et barns eller et ungt menneskes nære familiemedlemmer er dømt for bandekriminalitet, så det i højere grad er muligt at lave en målrettet præventiv indsats for skole, socialforvaltning og politi, SSP.

- Når nogen bliver smidt i fængsel for salg af hash eller trusler, fylder banderne bare geledderne op ned nye, unge mennesker, og det sker alt for nemt. Og vi kan se, at hvert fjerde bandemedlem har en bror, der har været i banderne, siger justitsminister Mattias Tesfaye (S) til TV 2 Fyn.

Onsdag besøger han Vollsmose sammen med blandt andre social- og ældreminister Astrid Krag (S) og Odenses ligeledes socialdemokratiske borgmester, Peter Rahbæk Juel.

Justitsminister Mattias Tesfaye vil i forbindelse med besøget præsentere initiativet som en del af den kommende bandepakke, som regeringen arbejder på.

Konkret indeholder det styrkede SSP-samarbejde tre elementer. Dels vil regeringen lave en lovmæssig ramme, der giver politiet mulighed for at dele oplysninger med skole og socialforvaltning om familiemedlemmer, der er en del af banderne.

- Vi skal sikre en bedre beskyttelse af børn og unge, der for eksempel vokser op med en storebror, der er bandemedlem. Med dette initiativ ønsker regeringen at give aktørerne i SSP-samarbejdet bedre forudsætninger for at løfte det forebyggende arbejde, siger Astrid Krag.

Ud og banke på dørene

Et andet element er at gøre førnævnte oplysninger til et tungtvejende element, når der skal laves såkaldt børnefaglige undersøgelser, som i grelle tilfælde kan ende med, at et barn bliver placeret uden for hjemmet.

Og endelig skal gode erfaringer fra Københavns Politi med præventive samtaler med forældre til børn og unge, som er i risikozonen for at blive rekrutteret til banderne, overføres til Fyns Politi. Arbejdsgangen kaldes også for ”knock knock”-strategien.

- Det handler om at gå ud og banke på og tage en samtale med familier med børn i udkanten af bandemiljøet om vigtigheden af at holde dem væk fra banderne. Det kan vi se virker i København, så det vil vi gerne have udbredt. Så selv om de ikke har gjort noget kriminelt, vil de blive opsøgt præventivt af politiet.

- Jeg er selv far til tre og vil da synes, at det er voldsomt, hvis politiet pludselig står der, men jeg vil virkelig appellere til, at folk betragter det som en hjælp. At de faktisk står der, inden det er gået galt, og det tror jeg da, at vi forældre hellere vil høre, end når det er for sent, og de unge er blevet en del af organiseret kriminalitet og risikerer at ende med at bruge deres teenageår bag tremmer, siger Mattias Tesfaye.

Han understreger, at det hele har til formål at standse rekrutteringen til de kriminelle bander.

- Jeg bliver glad, når politiet anholder nogen og dommerne smider folk i spjældet, men jeg hører også, at det på ingen måde er et problem for banderne at rekruttere. Så det er ikke nok, at vi interesserer os for at få smidt skurkene i fængsel; vi skal standse rekrutteringen.

Der følger penge med til Fyns Politi

Tesfaye håber med initiativerne også, at flere forældre vil tage ansvar for, hvad deres unge mennesker egentlig laver i hverdagen.

- Mange forældre ved ikke, hvad børnene laver – og mange forældre vil gerne samarbejde om at holde børnene ude af bandemiljøet, siger justitsministeren.

Tidligere har TV 2 Fyn fortalt om stort arbejdspres og overarbejde hos betjentene. Men med den ekstra opgave til Fyns Politi kommer også ekstra ressourcer, understreger Mathias Tesfaye.

- Ja, det gør der. Det er en investering i fremtiden. Det er noget, som Fyns Politi har erfaringer med, så de starter ikke forfra.

- Standser man en bil med tre velkendte bandemedlemmer, og der sidder en 14-årig dreng på bagsædet, er det kun fornuftigt, at politiet banker på hos familien og tager en samtale om, hvad der foregår, og hvad drengen laver, siger Mathias Tesfaye.

Det er regeringens forventning, at den vil fremsætte et lovforslag i næste folketingssamling om de dele af initiativet, der kræver lovændring, og at forslaget vil kunne træde i kraft i 2023.

Bandeaktiviteterne i Odense har i en årrække primært foregået omkring Vollsmose og Korsløkkeparken, hvor to rivaliserende grupperinger holder til. Men i løbet af sommeren har også beboerne i Odense-bydelen Blangstedgård oplevet kriminelle bander sælge narko, køre vanvidskørsel og true beboerne i området.