Vil lukke mobile huller: Mobilselskaber rækker hånden ud til fynske kommuner

De fynske mobilbrugere kan se frem til forbedringer på dækningen på et sted mellem 80 og 100 områder de næste to år.

For at de forbedringer skal glide bedst igennem, når de skal sagsbehandles lokalt ude i hver kommune, og for i sidste ende at nå i mål om at lukke samtlige mobile huller på Fyn, er der behov for et meget tættere samarbejde end i dag.

Læs også Har du også dårligt signal? Jørgen håber, forbindelsen virker, den dag han skal ringe 1-1-2

Det mener Jakob Willer, direktør for Teleindustrien, som er teleselskabernes branchesamarbejde.

VI INVITERER DIG... Har du så dårlig dækning, at du knap nok kan sende en sms derhjemme? Så tag med til en sjov og anderledes eftermiddag i mobildækningens tegn torsdag den 24. september klokken 16.30-18.00. Signe Ryge og TV 2 Fyn Event hjælper dig bl.a. med at stille spørgsmål til eksperterne og de ansvarlige teleselskaber. Vi tager naturligvis alle forholdsregler for at forhindre coronasmitte. Blandt andet er der kun ganske få billetter til rådighed. Du kan læse mere og reservere din billet her.

På Fyn har man i det såkaldte Fyns Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur siden 2018 kæmpet en fælles fynsk kamp for nul mobilhuller på Fyn. Men der er i dag ikke noget formelt samarbejde med branchen, og det er nødvendigt.

- Vi vil meget gerne være med og få formaliseret dialogen mellem kommunerne på Fyn. I en slags taskforce, hvor vi sammen kan løfte problemstillinger, drøfte hvordan man behandler sager om rejsning af master og antenner og finde gode, lokale løsninger, siger Jakob Willer.

- Vi tror, det er det, der skal til for at få lukket hullerne på Fyn og nå i mål med den brede, gode dækning, som vi alle har en ambition om, siger han.

- Den tager vi imod

Den udstrakte hånd fra telebranchen er man glad for i Assens. Som it-chef sidder Morten Alm i Fyns Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur (FSDI). I det forum sidder it-chefer fra alle 10 fynske kommuner, og her har man siden 2018 arbejdet samlet på tværs af kommunerne for at udbedre de mobile huller på Fyn.

Ét af målene for FSDI har blandt andet været at involvere branchen i arbejdet. Men i dag er der altså ikke noget formelt samarbejde med branchen.

Om Fyns Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur (FSDI) FSDI er sat i verden for at sikre fuld udbredelse af digital infrastruktur på Fyn. Målet er, at 100 procent af husstande og virksomheder på Fyn har mobildækning på minimum 4G og adgang til 100 Mbits/s download og 30 Mbits upload i 2020. Samarbejdet om FSDI bygger på en udviklingsaftale mellem Region Syddanmark og Byregion Fyn. I FSDI sidder de fynske kommuners it-chefer og medarbejdere med ansvar for digital infrastruktur. FSDI afholder møde højst én gang i kvartalet. Se mere

Og derfor er Morten Alm glad for Teleindustriens udmelding.

- Det kan vi bruge til at skaffe bedre dækning på hele Fyn. Det er oplagt, at vi går ind og hjælper med at finde egnede mastepositioner eller egnede bygninger, hvor man kan sætte en antenne op.

- Det er også en mulighed for, at vi kan udfordre teleselskaberne lidt. Når branchen mener, de dækker 100 procent, og vi så hører noget andet - og det gør vi faktisk fra hele Fyn - så vil vi gerne over for branchen påpege det, siger Morten Alm.

Det virker at tale sammen

I vores serie "Ingen forbindelse" kunne vi tirsdag på TV 2 Fyn fortælle, at der stadig er mobile huller på landkortet, hvor man ikke engang kan være sikker på at kunne føre en almindelig telefonsamtale.

På Fyn er der helt konkret 40 huller, hvor teleselskaberne inden april 2022 har forpligtet sig til over for staten at gøre dækningen bedre.

Farverne viser, hvilke selskaber, der har forpligtet sig til at forbedre dækningen i et område. Rød: TDC. Orange: 3. Grøn: Telia og Telenor.

Efter at TV 2 Fyn er gået ind i sagen, har parterne aftalt et fælles møde i oktober med deltagelse fra alle mobilselskaber og kommunernes it-chefer og sagsbehandlere.

Og vi tog hul på det nye samarbejde i Brunshuse på sydvestfyn. I Poul Hansens have mødtes Jakob Willer og Morten Alm. Poul Hansen og de andre beboere i Brunshuse tog for to år siden selv kampen op for en bedre mobilforbindelse.

Så i Brunshuse ved de kun alt for godt, hvad man kan få ud af at løfte i flok.

Læs også For dyrt med fibernet: - Vi venter på 5G

- Mange sagde, at mobildækningen var for dårlig. Men vi undersøgte sagen med en spørgeskema-undersøgelse sammen med Assens Kommune og fandt ud af, at det også afhang meget af, hvilken mobiludbyder man havde.

- Vi fik det lagt ind på et kort, og så kunne vi meget nøje se, hvilke selskaber der kunne sørge for ordentlig dækning. Det betød, at det selskab, der havde god dækning hernede, fik markedet, fortæller Poul Hansen.

Og for Poul Hansen giver det god mening at tale bedre sammen, hvis man vil lukke de mobile huller.

- Jeg synes, det er dejligt, der er taget sådant et initiativ. Det skal man gøre meget mere af. Alle initiativer, der kan fremme, at man får lukket hullerne, er væsentlige. Mobilforbindelsen i Brunshuse er god nu, og det er vi glade for. Det at have ordentlig mobildækning er jo lige så vigtig som at have lys, varme og vand, siger Poul Hansen.