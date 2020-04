Vil redde ældre: Fynske forskere undersøger forebyggende behandling mod corona

Efter påske får beboerne på en række plejehjem i Svendborg, Kerteminde og Odense Kommune tilbud om at være med i et forsøg.

Og hvis forsøget går, som forskerne bag studiet håber, vil de pågældende plejehjemsbeboere kunne sige, at de har været med til at redde medborgere fra smitte med coronavirus.

Det er lægerne og forskerne Jesper Ryg og Raquel Iguacel fra henholdsvis Geriatrisk Afdeling G og Infektionsmedicinsk Afdeling Q på Odense Universitetshospital, som sammen har fået idéen til det nye studie.

Studiet går ud på at undersøge, om man kan mindske risikoen for smitte med coronavirus hos ældre, hvis man giver dem en forebyggende behandling bestående af en lav dosis af medikamentet hydroxiklorokin.

Samtidig skal de ældre have en række udvalgte vitamin- og mineraltilskud.

- Det har vist sig, at ældre mennesker og mennesker, der allerede fejler noget andet, er særligt sårbare over for infektionen med covid-19. Det er en helt ny sygdom, og der findes endnu ingen godkendt vaccine eller medicin. Derfor er det særligt vigtigt at undersøge muligheden for at forebygge sygdomsudvikling, særligt blandt samfundets mest sårbare, siger Jesper Ryg, forskningsleder på Geriatrisk Afdeling.

Studiet har netop modtaget en donation på 1,9 millioner kroner fra Lundbeckfonden.

Forberedelse på anden bølge

Med projektet håber forskerne at få vigtig viden om muligheden for at mindske risikoen for covid-19, før en mulig næste bølge af sygdom rammer landet til efteråret.

Jesper Ryg håber, at cirka 300 plejehjemsbeboere i de tre fynske kommuner vil være med i studiet.

Hydroxiklorokin er - lidt firkantet sagt - en mild udgave af malariamedicinen klorokin, som allerede har været anvendt i nogle lande som behandling mod covid-19.

I det fynske studie benyttes blot den milde udgave af klorokin, altså hydroxiklorokin. Dosis er desuden langt lavere end ved behandling af allerede syge. Det skyldes, at medicinen netop er forebyggende og ikke behandling.

- Vi ved fra tidligere studier, at hydroxiklorokin gør det sværere for virus at formere sig i kroppen. Vi forventer altså, at med forebyggende behandling vil medvirke til at bremse virus, når først man er smittet. Studier viser desuden, at hydroxiklorokin gør det sværere for virus at komme ind i cellerne. Så vi har altså også grund til at tro, at færre vil få virus, hvis de er i forebyggende behandling med hydroxiklorokin, siger Jesper Ryg.

Men det er altså stadig blot formodninger, og det er dem, forskerne vil undersøge nu.

Studiet forventes igangsat efter påske, når alle tilladelser foreligger.