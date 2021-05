Vil stoppe lægers sløring af akutopkald: - Jeg synes, det er forkasteligt

Sagen havde ifølge Morten Svenning Nielsen fra PLO både personlige konsekvenser for den pågældende læge og for hans pårørende samt for lægevagten, der på kort tid mistede 30-40 vagtlæger, der ikke ønskede at stå i samme situation.

- Vi vil gerne passe på vores læger. Efter den rigtigt kedelige sag fra 2014 med en vagtlæge, der blev afspillet usløret mange gange i pressen, valgte man at sløre de optagelser, man sendte ud fra lægevagten dengang.

Men hensynet til patienterne bør vægtes tungere end til lægen, mener Leif Holmegaard.

De gør det for at beskytte lægerne. Hvad siger du til den forklaring?

- Det kan jeg ikke bruge til noget. De skal jo ikke beskyttes. De skal stå til ansvar for det, de laver. Det skal alle andre. Det er derfor, de har den høje uddannelse, det er da for at gøre det rigtige.

Familien fik erstatning for den behandling, som Regina Holmegaard fik af vagtlægen. Og selvom det er smertefuldt at lytte til den originale lydfil, ville Leif Holmegaard alle dage foretrække at have den originale version frem for en forvrænget. Han er sikker på, at hjalp dem i deres erstatningssag.

- Jeg synes, det er forkasteligt, at de forvrænger lyden. Man skal da kunne høre, hvordan lægen taler og hvordan han tager sig af patienterne. Det kan du jo ikke høre, hvis du får en forvrænget version.

For Leif Holmegaard er hans datters død næsten for meget at snakke om. Men han gør det alligevel - så fremtidens patienter ikke skal nøjes med slørede lydfiler.

- Jeg håber satme, det bliver fjernet igen, så vi kommer tilbage til sådan, som det var. For det er da det eneste rigtige, siger han.