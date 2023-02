Vil tage del af skraldet for shitstorm mod Hønge: - Jeg bad ham blive, fordi jeg havde brug for ham

Den ene er 31 år gammel, den anden er 64.

Men de har et venskab, der rækker ud over at dele partibogstaver.

Vi møder Karsten Hønge og Jacob Mark i Samtaleværelset på Christiansborg, hvor de begge sidder i Folketinget for SF.

Vi sidder her på grund af Jacob Marks nye bog, Fartblind, der sætter ord på den personlige krise, han har været igennem med stress, der nær kostede ham synet. For i bogen fortæller Mark om et forløb i SF, som fik partifællen Karsten Hønge ud i en regulær shitstorm tilbage i 2019.

For det har Jacob Mark haft brug for at skrive om.

- Jeg føler ikke, det er min skyld alene. Men jeg kan jo sige, at jeg kom og sagde faktisk undskyld til Karsten efterfølgende. Fordi jeg holder meget af Karsten, og jeg kunne ikke lide at se at Karstens integritet blev beklikket.

Hvad der skete, og hvorfor Jacob Mark sagde undskyld, vender vi tilbage til.

For vi starter ved bogen.

En ny diskussion?

Ifølge Jacob Mark fortalte han først Karsten Hønge om kapitlet i bogen, da bogen var sendt i trykken.

- Da jeg fortæller, at jeg har skrevet om episoden her, der bliver du nærmest ... Du får nervøse trækninger og ser nærmest lidt arrig ud på mig. Fordi det var super ubehageligt, og du vil ikke have rippet op i det igen, siger Mark til Hønge, der sidder ved siden af og lytter.

Der var da også betænkeligheder, inden Karsten Hønge sagde ja til at sætte sig i stolen sammen med partifællen til en snak med TV 2 Fyn.



- Det åbner jo igen for en flanke af kritik mod dem, som ikke skal have kritik. Nemlig partiet. Men jeg er jo også bekymret for, om det her nu starter en ny diskussion. Det er ikke mange, der kan forestille sig, hvor mange henvendelser jeg har fået på den her sag, siger han og giver eksempler:

- Personlige sms'er. Opkald om natten på telefonen. Henvendelser til mine børn. Om mine børn.

Men nu sidder han her sammen med Jacob Mark.