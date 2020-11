Vil undervise elever i Muhammedkrisen - men undervisningsmaterialet er ikke tilgængeligt

Folkeskoleelever skal undervises i Muhammedkrisen, og det skal være tilgængeligt undervisningsmateriale på lærernes læringsplatform EMU.

Det mener i hvert fald Folketingets blå blok samt regeringens støtteparti SF.

Konservatives undervisningsordfører, Mai Mercado, kalder det "indlysende", at landets skoleelever undervises i Muhammedkrisen.

- Jeg synes, og Konservative synes, at Muhammedkrisen skal være en del af historiekanonen, fordi den har påvirket og influeret Danmark ligeså meget som andre perioder såsom Anden Verdenskrig og Murens fald, fortæller Mai Mercado.

- Når vi underviser i 11. september (terrorangrebene i USA i 2001, red), som immervæk var en amerikansk hændelse, som også påvirkede Danmark, giver det jo rigtig god mening at undervise i Muhammedkrisen, som var en dansk hændelse.

Undervisningsmateriale findes ikke

Der findes dog intet undervisningsmateriale om de 12 satiriske tegninger af profeten Muhammed, som Jyllands-Posten bragte 30 september 2005. Tegningerne udløste en årelang diplomatisk krise mellem Danmark og flere arabiske lande i Mellemøsten og førte til store protester og afbrændinger af Dannebrog.

Protester og demonstrationer verden over. Her blev Dannebrog og billeder er tegnerne samt den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) brændt af. Foto: TV 2

- Hvis vi beder lærerne om at undervise i Muhammedkrisen - vi vil egentlig også gerne have, at I viser tegningerne - er det ikke hensigtsmæssigt, at Undervisningsministeriet ikke engang har gjort undervisningsforløb tilgængelige, siger Konservatives undervisningsordfører.

Indtil nu har undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) dog undveget partiernes spørgsmål om, hvorfor der ikke findes tilgængeligt undervisningsmateriale på læringsportalen.

Kalder minister i samråd

- Så har vi kun en mulighed, og det er at indkalde til samråd, fortæller Mai Mercado.

Derfor har hun på vegne af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og SF gjort netop det.

Muhammedkrisen Den 30. september 2005 trykker Jyllands-Posten 12 tegninger af profeten Muhammed.

I oktober 2005 afviser statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) at mødes med 11 muslimske ambassadører for at drøfte tegningerne.

​​I november samme år rejser en delegation af danske muslimer til Mellemøsten for at skaffe opbakning til en international fordømmelse.

I starten af 2006 opfordrer internationale muslimske organisationer muslimer til at undgå danske varer. Danske ambassader i Iran, Libanon og Syrien brændes af.

I maj 2006 genoptrykker Politiken de 12 tegninger.

I 2008 anholdes tre mand for at planlægge at slå en af tegnerne, Kurt Westergaard, ihjel. Som reaktion genoptrykker danske aviser hans tegning. To af de tre mænd udvises af landet, mens den tredje senere løslades.

I juni samme år sprænger en bilbombe foran den danske ambassade i Islamabad i Pakistan og dræber seks personer.

I 2009 anholder amerikansk politi to mænd for blandt andet at planlægge at dræbe Kurt Westergaard.

1. januar 2010 bliver Kurt Westergaard angrebet i sit hjem af en somalisk mand med en økse. Westergaard gemmer sig i et sikringsrum og ringer efter politiet.

I februar samme år undskylder Politiken sin genoptrykning af tegningerne.

I september 2010 kommer tjetjeneren Lors Doukaev ved et uheld til at detonere en brevbombe på Hotel Jørgensen i København. Bomben var tiltænkt Jyllands-Posten.

December samme år anholder dansk politi fire mænd, der ifølge den danske og svenske efterretningstjeneste har planlagt at angribe Jyllands-Postens redaktion. Se mere

- I dag lægger vi byrden over på lærerne og siger, at det skal de selv finde ud af. Jeg tror, det vil have en meget stor betydning, hvis der ligger undervisningsmateriale, for så har man gået forrest selv. Så er legitimiteten allerede til stede i undervisningssammenhæng, siger hun.

Muhammedkrisen endte med at koste mindst 100 mennesker livet. Kurt Westergaard, der har tegnet Muhammed, blev i 2010 angrebet i sit hjem med en økse. Han nåede at søge tilflugt i et sikringsrum.