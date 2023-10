En bil, formentlig en kassevogn, står næsten helt under vand ved Føns Vig på Østfyn.

Nogle vilde billeder taget af en læser viser angiveligt, hvordan vejen og diget er skyllet væk, og at bilisten overså det.

Samme læser beskriver, at personen i bilen er okay, og at nogle naboer så ham kravle ud af bilen.