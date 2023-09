Vilde stigninger: På et halvt år har fynske banker tjent 971 millioner på renter

Administrerende direktør i Middelfart Sparekasse Martin Baltser forklarer, at de høje renteindtægter ikke kun kommer banken til gode.

- Nu har vi valgt i Middelfart Sparekasse at bruge det her til konsolidering. Det er til glæde for vores efterfølgere og nye kunder og til mange år frem i tiden, at vi kapitaliserer os på en sådan måde, at vi kan drive vores virksomhed mange år frem i tiden.

Formue- og investeringsrådgiver Lars Jørgen Rasmussen kender branchen indgående. Han medgiver, at bankerne har plads i budgettet til at give bedre vilkår for kunderne.

- Jeg synes, det er i orden, at bankerne begynder at tjene penge nu, for det har været en hård periode for dem. Men der er altså ved at være plads til at give kunderne lidt bedre vilkår.

Hvorfor?

- Jamen fordi de tjener mange penge. De har haft en egenkapitalforrentning på mellem otte og ti procent på et halvt år. Det er jo fantastisk, siger Lars Jørgen Rasmussen.