Vildledende reklame: - Giv din hud lidt kærlighed i solcenteret

Peter Dalum er foraraget over ordlyden i solcentrets reklame.

- Det er simpelthen grotesk at kalde det at udsætte sin hud for UV-stråling, som vi ved giver kræft, for kærlighed, siger han og fortsætter:



- Hvis du udsætter din hud for UV-stråling, øger du chancen for at få kræft. Og det kan godt være, at nogen mennesker forbinder solarie med velvære, men det er i hvert fald ikke at give kærlighed til huden, siger han.