Vildt foto af Odense-målmand foreviget som vægmaleri

Det så vildt ud, da en afslutning fra en modspiller rammer lige midt i ansigtet på den danske målvogter Althea Reinhardt under Danmarks semifinalekamp mod Frankrig.

Billedet gik efterfølgende viralt, og nu er det også blevet til et graffitimaleri på Christiania.

Det er personen bag Instagram-profilen "densortemink", der står bag maleriet. Udover at genskabe det originale foto, har kunstneren tilføjet teksten "omikron" ud for bolden og teksten "juleaften" ud for Althea Reinhardts ansigt for at symbolisere, hvordan den ny coronavariant har stukket en kæp i hjulet på manges juleplaner.