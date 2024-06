Ville bare hjælpe sin ven - muldyr tømte kontoen efter løgnehistorie

Uanset hvor troværdig historien lyder, skal man aldrig nogensinde opgive sit bankkonto-nummer, hvis man bliver ringet op på telefonen.

Det stod tindrende klart, da retten i Odense mandag havde en 26-årig håndværker på anklagebænken.

Her kom det frem, at offeret i sagen var blevet franarret 23.000 kroner, da han var blevet ringet op af en person, der udgav sig for at være en person fra NemID, der kunne fortælle, at vedkommendes netbank var forsøgt misbrugt 59 gange.

Han skulle derfor overføre sine penge til en ny konto, som han fik oplyst.

Ville bare hjælpe spilleven

Den 26-årige havde ifølge sin forklaring i retten blot ønsket at hjælpe en spilleven, der havde fået lukket sit dankort.



Spillevennen skulle tilbage i 2020 have fået overført 23.000 kroner fra en bekendt, som skyldte ham penge, og selvom den 26-årige måske havde en svag mistanke om, at pengene ikke var "helt rene", hjalp han vennen.

Han måtte dog hæve pengene i små bidder, da der var begrænsning på hævebeløbene. Han fik derfor yderligere hjælp fra et par venner.

Det opdagede banken og fortalte den 26-årige, at det er ulovligt at lade andre bruge sin konto. Derefter lukkede banken for kontoen.

Ikke venner længere

I 2022 blev den nu 26-årige fynbo ringet op af politiet og sigtet.

I retten blev straffen af domsmandsretten udmålt: 14 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år.

Efter politiets opkald havde den 26-årige afbrudt forbindelsen til spillevennen, og havde i det hele taget fortrudt, at han var en lidt for god ven.

Nedsættelsen af straffen skyldes ikke mindst, at sagen har været undervejs i retssystemet i over fire år.

Statskassen betaler derfor også den 26-åriges forsvarer.

Pukkel afvikles

I øjeblikket er politiet og retssystemet ved at rydde op i de såkaldte muldyrsager, hvor kriminelles medhjælpere stiller deres bankkontoer til rådighed for kriminalitet.



Ud over den 26-åriges sag blev yderligere fire sager afgjort ved retten i Odense i dag. To af de tiltalte blev frifundet, en 26-årig med bopæl i Århus fik en betinget dom, mens den sidste sag er optaget til dom.

Antallet af hvidvasksager er eksploderet de seneste år - især de såkaldte muldyrs-sager, hvor folk stiller deres konto til rådighed for kriminelles pengetransaktioner.

Sidste år blev 381 fynboer sigtet for at have bidraget til hvidvask - en stigning på 54 procent i forhold til året i forvejen, og en stigning på hele 359 procent siden 2020.