Vin-millionær boykotter rigmand efter miljøskandale

Det er ikke kun mennesker, som hverken indtægt eller formue i millionklassen, som ikke vil handle med Middelfart-milliardæren Torben Østergaard-Nielsens firmaer i kølvandet på Nordic Waste-sagen.

Medejer og direktør i den online vinhandel vinmedmere.dk Kasper Thustrup har leaset fem luksusbiler hos Selected Car Group, der også er ejet af Torben Østergaard-Nielsen, men det er slut nu.

Firmaet er ejet af Torben Østergaard-Nielsen, og derfor vil Kasper Thustrup ikke længere lease biler der, skriver Avisen Danmark.



- Jeg vil undlade at gå ind i selve "Nordic Waste sagen", men vil blot sige, at jeg både er dybt imponeret og chokeret over så ringe en krisekommunikation som er tilfældet i denne sag, skriver han i en kommentar til Avisen Danmark.



Ved at lade Nordic Waste gå konkurs slipper Torben Østergaard-Nielsen og de øvrige ejere af Nordic Waste formentlig for at betale regningen for den indsats, som i øjeblikket på for at standse et jordskred på firmaets grund i Ølst og forhindre en miljøkatastrofe.

I går kunne TV 2 Fyn fortælle, at Jensens Bøfhus, der også er delvist ejet af Torben Østergaard-Nielsen, har modtaget mange sure henvendelser fra kunder.