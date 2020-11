Vinden udfordrer fortsat fynske broer - vindfølsomme køretøjer frarådes

Opdateret Ved 16.30-tiden er det på Fyn kun på Langelandsbroen, hvor der frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer. Der advares fortsat om kraftig vind på Storebæltsbroen.

Lørdagens kraftig blæst udfordrer stædigt trafikken på broer landet over.

På Fyn frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen, Langelandsbroen og Lillebæltsbroen.

I første omgang lød meldingen, at vinden ville aftage ved 13-tiden, derfter var meldingen sidst på eftermiddagen, men kort efter klokken 14 oplyser Vejdirektoratet, at vinden nu først ventes at løje af lørdag aften.

Læs også Efter voldsom brand - Naturcenteret på Hindsgavl bliver genopbygget

Udover de fynske broer frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer også på Øresundsbroen og Sallingsundbroen.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) oplyser desuden på Twitter, at søndag vil blive lige så blæsende som lørdag.

På sin hjemmeside skriver instituttet, at der over hele landet vil være godt gang i blæsten. Der ventes også kraftige vindstød.

Læs også Følg corona-situationen: Coronavirus smitter mest i de første fem dage