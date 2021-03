Vinden i ryggen: Ingen corona-krise på Lindø

Det går over stok og sten og med vinden i ryggen på Lindø i øjeblikket.

I sidste uge meddelte ​industrikoncernen Bladt Industries, at man opruster vindmølleproduktionen med udsigt til 200 nye arbejdspladser.

Det fynske skibsværft Fayard har netop landet sit største overskud i tre år uden at gøre brug af corona-hjælpepakker.

Det er derimod skabt med 120 skibe i dok blandt andet såkaldte LNG-skibe, der transporterer flydende gas og løser andre specialopgaver.

Skibsværftet kom ud af 2020 med et resultat før skat på 110,7 millioner kroner. Det er tæt på en fordobling fra 2019. Omsætningen voksede til 857,3 millioner kroner mod 652,8 millioner kroner i 2019.

Og i dag kom Lindøs industrihavn - Lindø Port of Odense - så med det sidste gode budskab:

Trods generel corona-mathed øgede havnen sin omsætning med syv procent, driftsresultatet blev forbedret med 39 procent, og man fik 1.000 meter ny kaj lagt til arealet og løftet udlejningen af arealer med 13 procent.

Det overordnede mål for havneselskabet er blandt andet at gøre sig lækker til den grønne omstilling og udskibning af vindmølle-komponenter.

Grøn omstillling i særklasse

- Med havneudvidelse og vores andre investeringer er vi i mål med vores ambition om at skabe markedets mest optimale rammer for fremtidens grønne omstilling på energiområdet. Vi råder nu over hele værdikæden for tilblivelse af kæmpe havvindmøller fra testfase på Lorc til produktion og levering, hvilket er helt unikt. Vi ved, at vi ser ind i en fremtid, hvor de grønne løsninger kræver faciliteter som vores, og derved styrker vores investeringer ikke kun vores egen forretning, men også den danske økonomi fremadrettet, siger havnedirektør Carsten Aa.

Regnskab Lindø Port of Odense Millioner kroner 2019 2020 Omsætning 153,9 165,3 Resultat af primær drift 20,3 28,1 Årets resultat 28,2 19,9 Egenkapital 1233,3 244,6 Se mere

Satsningen på offshore vindbranchen og grøn omstilling kommer til at præge de kommende år.

Flere og flere lande sætter sig ambitiøse klimamål, og hos havneselskabet er forventningerne, at der snart kommer til at mangle produktionskapacitet til havvindmøller, hvilket vil forøge efterspørgslen på havnens faciliteter.

- Vores forventning er, at vi bliver en af verdens mest attraktive produktionshavne indenfor den helt tunge industri inden for de kommende år. Derfor er vi også ved at undersøge mulighederne for at udvide sejlløbet og bygge endnu et havnebassin til offshore vind, siger Carsten Aa og tilføjer, at Corona-situationen dog stadig skaber noget usikkerhed:

Lindø Port of Odense har netop sammen med sin ejer Odense Kommune indgået en salgsaftale med den nordjyske entreprenør Enggaard om Odenses indre havnearealer.

Ifølge Fyens Stiftstidende er det en handel til omkring 700 millioner kroner, og en del af de midler skal formentlig bruges af havneselskabet til nye udviklingsmuligheder.

