Vindstille og grå mandag: Men så kommer vejr, der er værd at vente på

Weekenden bød ikke på det store sommervejr, og det gør starten af denne uge heller ikke. Mandag bliver vindstille og med en del grå skyer fra morgenen af. I løbet af dagen bliver der nogen chancer for sol.

Solchancerne er allerstørst på Sydfyn og i Det Sydfynske Øhav. Den nordlige del af Fyn bliver i løbet af dagen dækket af skyer, der driver ind fra Jylland.

Læs også Alle mand om bord: Tusindvis har benyttet sig af gratis færger

Temperaturen vil snige sig op omkring 16-18 grader, og med relativt rolige vejrforhold vil det føles noget anderledes end de seneste par dages blæst.

Tirsdag har vi igen brug for paraplyen for regnen kommer forbi igen. Onsdag bliver det både regn og byger og måske med torden.

Men så kommer vejret, der endelig er værd at vente på. Torsdag begynder temperaturerne at stige - op til 20 grader, og fredag bliver vi for alvor belønnet med bedre sommervejr. Prognoserne siger temperaturer helt op til 23 grader.