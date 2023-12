Efter midnat begynder vinden langsomt at aftage, men fredag morgen vil der stadig være et kraftigt blæsevejr over Danmark med stormstød i hele landet.



Stormen vil medføre forhøjede vandstande, især det nordlige Fyn. Odense Fjord ventes ifølge DMI at stige allerede fredag morgen med 161 centimeter over normalen, og det ventes at toppe fredag aften ved 19-tiden med 170 centimeter over normalen.

I Bogense kan man forvente at vandet stiger med 154 centimeter over normalen ved 20-tiden fredag, hvilket vil gøre det til en 20 års hændelse. I Kerteminde ventes vandstanden at stige med 138 centimeter.

I Middelfart ventes vandet at stige med 108 centimeter.