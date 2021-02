Vinteren fortsætter: - Det kommer til at føles bidende koldt

Fyn er fortsat dækket af et hvidt lag sne. Og det ser heller ikke ud som om, at det forsvinder lige med det samme.

Temperaturen vil lørdagen igennem ikke komme over frysepunktet, men holde sig på to til fire frostgrader. Og hvis man skal udenfor så skal man tage rigeligt med varmt tøj på, for det bliver rigtigt koldt.

Vinden kommer fra øst, og især i det sydfynske øhav og Langeland vil temperaturen føles endnu koldere på grund af vinden.

- En frisk til hård vind fra øst, hvor det kommer til at føles bidende koldt med de her temperaturer et stykke under frysepunktet, forklarer Anders Brandt fra TV 2 Vejret.

I løbet af dagen kan solen godt kigge frem flere steder på Fyn, og der vil være overvejende tørt. Men på Sydfyn kan der godt drive en enkelt snebyge forbi i løbet af lørdagen.

Kulden fortsætter

Det kolde og blæsende vejr fortsætter den næste uges tid, hvor temperaturerne fortsat vil ligge under frysepunktet det meste af dagen.

- I løbet af søndagen opfriskende vind fra øst og nordøst op til tæt på kulingstyrke. Det fortsætter altså ind i mandags- og tirsdagsdøgnet. Så altså blæsende vejr med dagtemperaturer under frysepunktet og nattefrost til ned omkring fem graders frost, siger Anders Brandt.

