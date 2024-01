Vinterkulden kan give skader på boligen: Sådan sikrer du dig

Vinterfrosten har bidt sig fast, og det giver risiko for frost- og fygeskader på boligen, skriver forsikringsselskabet Codan i en pressemeddelelse fredag.

Kulden kan blandt andet resultere i frostsprængte vandrør, men også ydervægge og udvendige belægninger kan tage skade. Med de nuværende vejrforhold er der desuden risiko for, at fygesne kan trænge ind ad sprækker og kroge. Her kan sneen skabe problemer, når den tør, lyder det fra Codan.

Derfor opfordrer forsikringsselskabet til, at man besigtiger tilgængelige loftrum og dertilhørende hulrum, hvor der er mulighed for det. Konstaterer man fygesne, bør man hurtigst muligt fjerne sneen for sikre sig mod vandskade. Det kan du læse mere mere hos Videnscentret Bolius her.

I videoen oven for kan du komme med TV 2 Fyn og tømrer- og snedkermester Mads Søgaard-Andersen på rundtur i et hus og se, hvad du skal være opmærksom på.