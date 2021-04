Vinterlige temperaturer: 2. påskedag bliver kølig og med snebyger

2. påskedag er den sidste dag i påsken, og derfor slutter påskeferien for mange også.

Men hvis man havde håbet at afslutte påsken i sommerlignende vejr, bliver man nok en anelse skuffet.

Mandagens vejr byder nemlig på vinterlige temperaturer, og i løbet af dagen vil der kun komme lidt sol ledsaget af byger, der enten kan byde på slud, hagl eller sne.

Temperaturen kommer til at ligge på mellem 3 og 5 graders varme om dagen, mens den om natten kommer til at falde til omkring frysepunktet. Kuldeindekset ligger mandag på under 0 grader, og derfor vil det føles meget vinterligt.

April er ikke til at stole på

Den sidste dag i marts nåede temperaturen op på imponerende 20 grader, og siden da er det kun blevet koldere.

Men det er faktisk ikke unormalt med store udsving i vejret i april. Grunden til det meget sommerlige vejr, som april til tider byder på, er, at opvarmningen fra solen tager til i hele Europa. Luften fra syd betyder derfor sommervejr i Danmark.

Der er dog ikke sommmervarme at hente fra de nordlige bredddegrader, og en koldfront fra nord betyder derfor vintervejr i Danmark.

Den kommende uge ser generelt kold ud, og herefter bliver det antageligt lunere. Måske venter der sommerdage senere måneden?

Allerede mandag morgen faldt sneen flere steder på Fyn. Blandt andet i Glamsbjeg, hvor dette billede er taget. Foto: Peter Bergman