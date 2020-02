Vinterligt vejr: Fyn får slud og forbigående sne

Der kan komme lidt sol i perioder, men først og fremmest bliver vejret vådt og koldt i løbet af torsdag.

- Det betyder sne- og sludbyger i dagens løb, siger TV 2 Vejrets Thomas Mørk.

Men i takt med at temperaturen stiger i løbet af dagen, falder chancen for hvidt fra oven. Det betyder ikke nødvendigvis, at man helt skal afskrive muligheden for at se sne.

- Typisk er det sådan, at når bygen først er kommet i gang, køler den sig selv. Så kan det gå fra regn og slud over i sne igen. Så det bliver sådan et vinterligt miks, siger meteorologen.

På trods af, at det er køligt med en temperatur på fire til fem grader, vil det ikke nødvendigvis føles så koldt endda.

- Vinden er faktisk relativt svag fra en sydvestlig retning. I hvert fald sammenlignet med al den vind, vi har haft de seneste dage, siger Thomas Mørk og konkluderer:

- Så egentlig nogenlunde hæderligt, især hvis man kan fange en solstråle mellem de byger, der måtte være.

