Vintervejret fortsætter med bidende kold onsdag

Til gengæld blæser det med en kulingstyrke på 15-16 meter i sekundet, og det får det til at føles som temperaturer på ned til minus fem grader. I løbet af dagen vil temperaturen på termometret stige til omkring tre grader - men der er fortsat risiko for, at det føles langt koldere.

I løbet af dagen trækker også en front forbi Fyn fra sydøst med først tøsne, som efterhånden går over i slud.