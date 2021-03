Vippende godsvogn på Storebælt: Minister reagerer skarpt på DB Cargo-udtalelser

Godsvirksomheden DB Cargo indberettede 6. januar 2020 til Trafikstyrelsen, at de låse man bruger til at fastspænde såkaldte lommevogne på godstog kun havde begrænset låseeffekt ved træk i lodret retning.

Men fordi låsen er godkendt til kørsel i Europa, og fordi virksomheden havde lagt kortene på bordet over for Trafikstyrelsen, der ikke bad virksomheden stoppe kørslen, valgte man at fortsætte med at køre vogne med låse af den type.

Det skriver Ingeniøren.

DB Cargos udtalelser til Ingeniøren er faldet transportminister Benny Engelbrecht (S) for brystet.

- Der er ingen tvivl om, at det er jernbanevirksomhederne, der kører med gods, der til enhver tid har ansvaret for, at deres gods er ordentligt spændt fast. Når jeg læser de udtalelser DB Cargo kommer med i denne sag, bliver jeg alvorligt bekymret for, om de tager sagen seriøst nok, siger han.

Den kritik bliver dog afvist af virksomheden.

- Når vi opdager, at den her lås kun holder få hundrede kilo plus vognens vægt, så er vi nødt til at orientere myndighederne om det, og det gør vi så. Det er der dialog omkring, hvorefter sagen lukkes, og vi kan køre videre, siger Jan Wildau, der er kommunikationschef i DB Cargo.

- Jeg kan blankt afvise, at vi ikke tager det seriøst nok. Det har ikke grundlag overhovedet. Sikkerhed er absolut første prioritet i det, vi gør.

Vippende vogn førte til forbud

Der har siden 14. januar i år været forbud mod at køre over Storebælt med godstog med lastbiltrailere på, efter en bilist opdagede, at en godsvogn vippede på vej over broen 13. januar.

Vognen, der vippede i januar, tilhørte virksomheden DB Cargo, og det samme gjorde den vogn, der 2. januar 2019 forskubbede sig og forårsagede en ulykke på Storebælt, der kostede otte mennesker livet. Den lås, som DB Cargo 6. januar 2020 indberettede, er dog ikke af samme type, som den der var involveret i ulykken i 2019.

Ministeren vil nu henvende sig til Trafikstyrelsen i sagen.

- Jeg vil gerne minde om, at virksomheden har været involveret i en række hændelser, hvor trailere ikke har siddet ordentligt fast i lommevogne, herunder Storebæltsulykken i 2019 og hændelsen på Storebælt i 2021. Jeg har derfor bedt Trafikstyrelsen om at oplyse mig om, hvordan de som sikkerhedsmyndighed ser på DB Cargos udtalelser og ageren i denne sag, siger Benny Engelbrecht.

Jan Wildau erklærer sig enig i, at man som jernbanevirksomhed også har ansvar for sikkerheden, men påpeger, at når man anvender godkendt materiel, skal man kunne være sikker på, at det er sikkert at bruge.

- Det er åbenlyst, at både togselskaber og infrastrukturforvalter (Banedanmark, red.) har et sikkerhedsansvar. Sådan skal det være. Det ændrer imidlertid ikke ved, at hele fundamentet for indretningen af jernbanen i Europa er, at godkendt materiel skal kunne køre sikkert ad store transportkorridorer.

- Vi har ikke sagt, at vognen er sikker, men vi har henvist til godkendelser af vognen. Og i disse godkendelser står der, at den er sikker ved rette betjening. Det accepterer man, og derfor bliver der givet mulighed for at køre videre, siger Jan Wildau.

Han mener ikke, der vil komme nyt ud af ministerens henvendelse til Trafikstyrelsen.

- Vi har i lang tid haft en god dialog med Trafikstyrelsen, og der er ikke noget her, som de ikke er klar over, siger han.

Vindforhold ikke undersøgt

Oveni spørgsmålet om låsemekanismer er også spørgsmålet om vindforhold. Havarikommissionen anbefalede efter ulykken i 2019 en undersøgelse af vindforholdene på broen, men først efter mere end et års skriverier med Trafikstyrelsen og den nyeste hændelse tidligere i år, er Banedanmark gået i gang med undersøgelsen, skriver Ingeniøren.

Analysen forventes at være færdig senest til juni.

- I forhold til diskussionen om vind på Storebælt vil jeg gerne understrege, at der efter ulykken i 2019 blev indført skærpede vindrestriktioner. Disse restriktioner gælder stadig i dag, og de vil ikke blive ændret før analysen fra Banedanmark foreligger, siger Benny Engelbrecht.

Jan Wildau påpeger, at man fortsatte med at køre med det lovlige materiel, da man havde en formodning om, at der var taget hånd om vindforholdene fra myndighedernes side.

