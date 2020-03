Virksomheder hjælper hinanden: Chokolademager har startet kæde

Forbrugeren, der køber en bog, er med til at sikre indtjening hos min chokoladeforretning og hos restauranterne i byen, fordi kæden fortsætter Morten Aagaard, chokolademager, Mortens Chokolade

Som en konsekvens af coronavirus befinder mange virksomheder sig i lidt af en økonomisk krise. Det har fået flere virksomheder til at indgå samarbejder på kryds og tværs i kampen for overlevelse.

I Odense har chokolademageren Morten Aagaard blandt andet startet en købekæde mellem ham og byens restauranter, så de kan hjælpe hinanden med indtjeningen.

- Idéen kom, fordi vi alle sammen kunne mærke, at der ikke er lige så mange kunder. Det var ikke, fordi der hverken manglede vilje eller intentioner, men jeg manglede noget handling, siger han.

Købekæden breder sig

Kæden foregår på den måde, at Morten Aagaard har forpligtet sig til at købe et måltid fra en af byens restauranter for hver fjerde smagsæske, han sælger i sin butik Mortens Chokolade.

- Reaktionerne på min idé har været gode. Jeg tror, der er, fordi tanken er en kæde. Når folk køber noget hos mig, så støtter jeg også restauranterne, siger chokolademageren.

Morten Aagaard fik idéen til at skabe en købekæde mellem virksomheder i Odense for at sikre indtjening. Flere har allerede taget initiativet til sig. Foto: Ole Holbech

Og Mortens Aagaards købekæde har allerede bredt sig til flere virksomheder i Odense.

- Et forlag så mit opslag på Facebook og besluttede sig for, at hver gang de sælger fire bøger, så køber de en æske chokolade, fortæller Morten Aagaard og uddyber:

- På den måde er forbrugeren, der køber en bog, også med til at sikre indtjening hos min chokoladeforretning og hos restauranterne i byen, fordi kæden fortsætter.

Gode fremtidsmuligheder

Det er Forlaget Forår, der er hoppet med på Morten Aagaards idé, og det gjorde de, fordi de så det som en mulighed for at holde gang i erhvervslivet i Odense.

- Jeg synes klart, at der er fremtidsmuligheder i det her initiativ, fordi det bliver en form for lokalt fællesskab, hvor alle sørger for, at man sælger noget, siger Marie Hvidberg, der er forelægger i Forlaget Forår, og fortsætter:

- Det kunne være fedt, hvis der var andre med i initiativet ud over fysiske butikker. Det kunne være freelancere, en tømrer eller grafikere. Så kunne man til sidst få en fuldent pakke i den her kæde.

Og initiativtageren Morten Aagaard håber også, at kæden vil brede sig yderligere.

- Jeg håber, at restauranterne er med til at sende den videre. Måske de køber morgenbrød hos bageren eller blomster hos blomsterhandleren, siger han.

Initiativer breder sig

Det viste sig, at der er et stort behov for mad til de hjemløse i Svendborg, og heldigvis har vi masser af tid og også nogle varer, der jo ikke kan holde for evigt Kim Lundvaldt, ejer, Restaurant Resumé

Det er ikke kun i Odense, at virksomheder som følge af coronakrisen indgår forskellige samarbejder. I Svendborg har Kim Lundvaldt, der er ejer af blandt andet Restaurant Resumé, nemlig indgået et samarbejde med Kirkens Korshær.

Hans restaurant donerer nu mad, så brugerne af Kirkens Korshærs varmestue stadig kan få noget at spise, selvom der er lukket i varmestuen.

- I København har man set et stort behov for mad til de hjemløse, og derfor tog jeg kontakt til Kirkens Korshær for at undersøge behovet i Svendborg, fortæller Kim Lundvaldt og fortsætter:

- Det viste sig, at der også er et stort behov for mad til de hjemløse i Svendborg, og heldigvis har vi masser af tid og også nogle varer, der jo ikke kan holde for evigt.

- Kan det overhovedet blive større?

I starten donerer restauranten blot maden, men det er planen i fremtiden, at maden til de hjemløse skal finansieres gennem takeaway.

Men bliver det ikke muligt at finansiere gennem takeaway fra restauranten, så vil Kim Lundvaldt betale af egen lomme.

- Uanset hvad skal de hjemløse nok få mad, men det kunne være smart at lave det sådan, at vi både laver takeaway og lidt velgørenhed, siger han.

Brugerne af Kirkens Korshærs varmestue i Svendborg kan stadig komme og få mad, selvom varmestuen er lukket ned. Dette blandt andet på grund af det samarbejde Kim Lundvaldt har indgået med Kirkens Korshær. Foto: Ole Holbech

Og i Kirkens Korshær byder man initiativet velkommen med åbne arme. Der plejer nemlig at komme mellem 30-40 mennesker for at få mad, og det har været svært for personalet at få det hele til at gå op, fortæller Connie Rodam, der er assistent hos Kirkens Korshær.

- Vores brugere er meget sårbare, og mange af dem kan slet ikke komme ud, så det er meget rørende. Jeg synes, det er så fantastisk, at han giver det her uden beregning. Kan det overhovedet blive større?