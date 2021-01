Virtuel coronaløsning: Fynsk sportslørdag bliver til sportsuge

Siden 2009 har der i januar været fynsk sportslørdag, hvor det fynske idrætsliv, dets sportshelte og de frivillige kræfter og foreninger hyldes.

2021 er ikke nogen undtagelse, men i coronaens skær kommer det til at foregå på en ny måde. Det skal nemlig foregå online og udvides til en hel uge med fynsk sport.

Læs også Fynsk løbetalent presser legendariske løbere med ny personlig rekord

Det skriver Destination Fyn i en pressemeddelelse.

Masser af priser

Fynske Bank Sportsugen løber af stablen i uge tre fra 18. til 24. januar med et fuldt program, som man kan følge direkte fra sofaen derhjemme.

Til sportsugen uddeles nemlig hele fem priser; Årets Frivillige Idrætsleder, Den Fynske Idrætsforeningspris, Fynske Bank Kammeratskabspris, Årets Fund og Årets Sportsnavn på Fyn, hvoraf sidstnævnet er blevet uddelt siden 1950.

De fem priser Årets Frivillige Idrætsleder Indstillingskriterierne er, at man skal have udvist en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække og udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme på bredde eller eliteområdet. Vinderen får en SEJR-statuette og et gavekort på 10.000 kroner. Den Fynske Idrætsforeningspris Man skal være en veldreven forening, der har gode træningstilbud, ikke mindst til børn og unge, med uddannede trænere. Man skal være synlige i lokalområdet, således at det er et naturligt samlingssted for områdets beboere. Vinderen får en SEJR-statuette og et gavekort på 10.000 kroner. Fynske Bank Kammeratskabsprisen Kammeratskabsprisen gives til en person, der både kæmper for de gode resultater og det gode fællesskab. Personen er positiv, ambitiøs, nærværende og hjælpsom – en god rollemodel. De nominerede modtager hver 3.000 kroner. Vinderen får en SEJR-statuette, og vinderens hold får 25.000 kroner, som kan bruges på fællesrejser eller lignende. Årets Sportsnavn Kandidaterne indstilles og kåres ud fra topresultater, og her tæller internationale resultater allerhøjest. Samtidig foretages en vurdering af kandidatens øvrige fremtræden og summen af tidligere og nuværende resultater, kan også tælle. Prisen uddeles indenfor DIF idrætsgrene. Vinderen får en SEJR-statuette. Årets Fund Talentet tæller i lige så høj grad som potentialet – og de aktuelle resultater. Samtidig vurderes kandidatens øvrige fremtræden og forudsætninger som en ekstra målestok. Prisen uddeles indenfor DIF idrætsgrene. Vinderen får en SEJR-statuette. Se mere

Det glæder borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs (V), at den traditionelle sportsfest er udvidet og stadig vil finde sted.

- Det er altid vigtigt at komme godt i gang med et nyt år. Om noget, så gælder det for 2021, når vi tænker på hvad vi skulle igennem i 2020. En af de årlige begivenheder, der for mig er med til at sparke et spændende år på Fyn med sammenhold kommunerne imellem i gang, er uden sammenligning Sportslørdag. Det er det også i 2021, siger Kenneth Muhs, der vil komme med en hilsen under den virtuelle begivenhed.

Vigtig anerkendelse

Selvom prisuddelingen kommer til at være noget anderledes end vanligt, tror borgmesteren i Nyborg, at den vil få stor betydning.

Læs også Syv unge fynboer nomineret til prisen som årets kammerat

- Vi får en virtuel sportsuge, som, jeg håber, mange vil “deltage” virtuelt i. For fællesskabet, foreningslivet og sporten er stadig lige vigtigt, måske endda endnu vigtigere end tidligere for os alle på Fyn, siger han i pressemeddelelsen.

Det giver sidste års prismodtager af Årets Fund-prisen Laura Valgreen ham ret i.

- Det er et stort skulderklap at få, og det gjorde mig meget glad, at den indsats og de resultater, jeg opnåede i 2019, var blevet set og anerkendt, ikke kun af folk i "løbe- og atletikverden", men også udover det, siger Laura Valgreen, der er løber.

TV 2 Fyn er med til at uddele Kammeratskabsprisen, som bliver sendt live på TV 2 Fyns Facebook side 21. januar.