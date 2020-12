Virtuel jul og varslinger: Sådan holder fynske politikere juleaften

Bjørn Brandenborg (S) plejer at holde en stor familiejul hos farmor og farfar. Men sådan bliver det ikke i år.

- Farmor og farfar plejer at diske op med det store julebord, og så kommer der fætre, kusiner og deres kærester. Børn og familier fra hele Danmark. Men i år bliver vi kun en lille bitte gruppe, siger Bjørn Brandenborg.

- Jeg skal holde jul sammen med min kæreste. Sammen med mine forældre og min lillesøster, siger han.

Hos Mai Mercado (K) bliver det også en anderledes jul.

- Egentlig skulle vi holde jul med min mands familie. Forældre, bror og hans familie. Men jeg er ikke sikker på, at det lige bliver sådan i år. Vi skulle have været på Fyn, og vi skulle holde julen i Odense. Men vi har varslet, at vi nok ikke kommer til Fyn i år, siger Mai Mercado.

Men Mai Mercado understreger dog, at det blot er en varsling.

- Hvis smittetallene pludselige falder, og vi synes, at det er meningsfuldt, så kommer vi alligevel. Vi kan tage af sted i sidste øjeblik, siger hun.

Virtuel julehilsen

I Bjørn Brandenborgs familie har man overvejet at tage de virtuelle værktøjer i brug, når man skal ønske en glædelig jul.

- Det tror jeg faktisk, at vi gør. Vi har snakket om, at vi lige så godt kan udnytte de virtuelle ting, som vi alligevel er blevet så gode til i den her corona-periode. Så det tror jeg, at vi kommer til at gøre, siger Bjørn Brandenborg.

Men på trods af de digitale muligheder ligger Bjørn Brandenborg ikke skjul på, at det er en ærgerlig situation.

- Jeg synes, det er ærgerligt. Når man har en travl hverdag, og man ikke ser sin familie så meget, så er julen noget, vi ser frem til. Men det er klart, at vi er i en situation, hvor det er vigtigt, at vi passer på hinanden, siger Bjørn Brandenborg.

En udmelding Mai Mercado kan genkende.

- Jeg synes først og fremmest, at det er synd for børnene. Børnene vil rigtig, rigtig gerne holde jul med fætrene og farmor og farfar. Men når vi har varslet det, er det, fordi smittetallene er rigtig høje. Vi har nogen i familien, vi skal passe på, siger hun.

Jul på Fyn er bare bedre

På trods af at de to politikere fra hver deres parti kan have politiske uenigheder, er der dog en ting, som de kan være enige om.

- Det er altid bedre at holde jul på Fyn end at holde jul i København, siger Mai Mercado med et smil.

- Ingen jul uden at det foregår på Fyn. Fynsk jul er klart det bedste, blev der sagt fra Christiansborg fra Bjørn Brandenborg.