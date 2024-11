Virus fra myg forsager massedød blandt danske solsorte

Langt over 100.000 danske solsorte er de seneste måneder bukket under for den myggeoverførte Usutu-virus. Det vurderer Dansk Ornitologisk Forening (DOF Birdlife).

Foreningens fugletælling afslører, at der er markant færre solsorte i Danmark i andet halvdel af 2024 sammenlignet med året før.

- Siden sensommeren har vi modtaget og samlet langt over 1.000 indberetninger fra borgere og myndigheder, der har set syge eller døde solsorte. Der er også meldinger om døde eller svækkede sangdrosler, husskader og skovskader, udtaler Knud Flensted, der er biolog i DOF i en pressemeddelelse.

Indberetningerne er sendt videre til Patologivagten på Københavns Universitet og Statens Serum Institut.

- Og det viser sig, at Usutu-virus i løbet af få måneder har bredt sig til det meste af landet, fortsætter Knud Flensted.