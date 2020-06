Vognmænd i venteposition: Hvordan skal studenterkørsel foregå?

Efter onsdagens meddelelse om at årets studenter har grønt lys til at gennemføre den traditionsrige studenterkørsel, er jublen afløst af travlhed.

Travlheden indebærer dog en række hvis'er og måske'er, for der går et par dage før Børne- og Undervisningsministeriet er klar med et sæt coronasikre retningslinjer.

Og det rammer ikke kun de kommende studenter. Også vognmændene, der skal køre med dem, venter på et klart svar.

- Vi har stået i venteposition, og vi har været noget bekymrede for de klasser, vi skal køre for, siger Martin Hummel, der er direktør i Kai Andersen's Eftf. A/S i Tommerup.

Venter i spænding

Da meldingen kom onsdag aften, var et af de første spørgsmål, der meldte sig hos de kommende studenter, om det ville foregå med eller uden alkohol.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) beroliger dem:

- Ja, det bliver muligt. Vi har ikke de præcise retningslinjer endnu. Men alkohol: ja. Kan man samles med andre klasser: nej. Man må ikke mødes med andre vogne, siger hun og tilføjer, at hun ikke mener, at smittefaren er stor, når de unge samler sig i vognene.

Alligevel er der meget, der skal tages højde for i de vogne, der ellers står helt klar til at køre. Hos Kai Andersen's Eftf. A/S håber de dog, at alle elever i samme klasse kan sidde i samme vogn og ikke skal fordeles ud over flere.

- Så skal man have flere biler ind, og det har vi som virksomhed ikke mulighed for. Og det tror jeg ikke at nogen af dem, der kører med studenter, har. Det kan blive en udfordring, siger Martin Hummel og fortæller, at vognene allerede er bestilt for tre år siden.

Afspritning og afstand

Hvis eleverne kan være i samme vogn, er der stadig flere af coronaretningslinjerne, der er uklare, f.eks. i forhold til afspritning og ophold hos familier, som man normalt ser på en vogntur.

- Hvordan skal vi gøre, når de har været inde hos forældrene og kommer tilbage? Alle de åbne spørgsmål, dem står vi stadig med, og tiden løber, og vi kommer tættere og tættere på deadline, siger Martin Hummel.

Reglen om afstand på én meter er direktøren i hvert fald sikker på ikke kan lade sig gøre.

Af hensyn til smittetrykket skal der tages forholdsregler i forbindelse med fejring af afslutninger på uddannelser som translokation, dimissioner og lignende arrangementer. Her bør fejringerne foregå ved, at man kun samles klassevist og holdvist - og ikke i større forsamlinger. Der vil dog være mulighed for, at nærmeste familie også kan deltage.

Retningslinjerne for både studentervognskørsel og andre afslutningsarrangementer for hele uddannelsesområdet vil blive drøftet med sektoren og ventes at være klar inden for de næste dage.