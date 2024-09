Voksne i biler sviner skolebørn til

En tredjedel af skolepatruljeeleverne har haft negative oplevelser med trafikanter, som enten taler grimt, er utålmodige eller dytter af dem. Det skriver Fyns Politi på sin Facebook-profil, hvor de kommer med en opsang.

"Husk lige på, at skolepatruljerne er BØRN, der hjælper andre BØRN med at komme sikkert over vejen – og husk også lige, at det altså ikke er deres skyld, hvis du er sent på den om morgenen, lyder det i opslaget, der er efterfulgt af en smiley, der blinker.

Opslaget fra Fyns Politi kommer med et link til en ny kampagne fra Rådet for Sikker Trafik, som står bag en undersøgelse, der viser, at hver tredje skolepatruljeelev udsættes for chikane.