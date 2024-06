Vold mod fynske lærere er på himmelflugt

Trusler og vold fra elever mod lærere i folkeskoler bliver desværre et mere og mere udbredt fænomen på landsplan, og Fyn er ingen undtagelse - snarere tværtimod.

Faktisk har i alt 14 fynske folkeskoler modtaget minimum et påbud for enten fysisk eller psykisk vold eller begge dele inden for de seneste tre år. Nogle skoler har endda modtaget to påbud.

I hele Jylland, der trods alt tæller væsentligt flere folkeskoler, er antallet ligeledes 14. På Sjælland er antallet 18.

Gravercentret har i samarbejde med Folkeskolen udarbejdet et kort, som skal kaste lys over problemets omfang.

Det er Arbejdstilsynet, der har udstukket påbuddene i forbindelse med "vold og traumatiske hændelser".

Både i Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune har hele tre folkeskoler modtaget minimum et påbud.