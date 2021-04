Voldsom ordduel mellem to unge: 16-årig varetægtsfænglset efter knivstikkeri

En strid på de sociale medier førte mandag aften til et knivstikkeri på Skovsbovænget i Odense M, hvor en 16-årig dreng stak en 17-årig dreng. Den 16-årige blev anholdt senere på aftenen.

Tirsdag blev den 16-årige fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense, hvor anklager Simone Romme læste sigtelsen, der lød på legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter op.

Han blev varetægtsfængslet i fire uger og sættes i et arresthus.

Læs også Dreng knivstukket efter kommentar på sociale medier

Dørene blev lukket for pressen, før den 16-årige kunne afgive forklaring, da sigtede er under 18.

Ordduel mellem fire personer

Ifølge Fyns Politi var et tilfælde på sociale medier, der har været udfaldet til knivstikkeriet, men grundet de lukkede døre, er det forsat ukendt for offentligheden, hvad skænderiet præcist bunder i.

Inden dørlukningen fortalte forsvaren Troels Maglegaard, at den 16-årige mandag aften mødte den 17-årige, der er blevet stukket, og to andre på Skovsbovænget.

Han erkender, at det var nogenlunde sådan, at ordene faldt i en ordduel. Og han erkender også at have holdt kniven, der rammer den 17-årige dreng. Men han oplever det som tre, der angriber ham Troels Maglegaard, forsvarer for sigtede

Her havde den ene efter sigende henvendt sig til den 16-årige, hvorefter han havde trukket kniven, og der havde været lidt ordduel mellem de fire unge drenge. Det fik den 16-årige til at råbe: "Jeg vil kneppe din ludermor eller lignende", hvorefter han holdt kniven op mod den 17-årige, der efterfølgende blev kørt til OUH.

Forsvaren fortalte, at den sigtede erkender sig delvist skyldig, da han erkender at have sagt sætningen med den grimme ordlyd og har holdt kniven mod den 17-årige. Dog husker han ikke andet end at have ramt den 17-årige og mener, at det er sket i selvforsvar.

Desuden mener den sigtede, at skænderiet på sociale medier er taget ud af en sammenhæng.

Brød sammen

Den 16-åriges mor sad i retten, da han kom ind iført cowboybukser og en hvid trøje. Begge var meget berørte af situationen og både mor og søn græd, da de omfavnede hinanden, inden han satte sig foran dommeren.

Den sigtede bor hos sin far på Fyn, hvor han flyttede til for relativt kort tid siden. Han er tidligere dømt for vold, hvor en kniv også var indblandet.

Læs også Dreng stukket ned på gaden af anden dreng

Den sigtedes socialrådgiver var tilstede i retten, og hun opfordrede til, at den 16-årige bliver anbragt på en ungdomsinstitution i stedet for i arresthus, men det er for nuværende ikke muligt, og derfor skal han sidde i arresten, indtil der kan blive mulighed for at overflyttes til en sikret institution.