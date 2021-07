Voldsom regn gav store oversvømmelser flere steder på Fyn

Han fortæller, at regnmasserne primært har givet problemer med oversvømmede kældre og vejstrækninger.

- Kloakdæksler, der bliver skubbet af og den slags. Men ingen brande, uheld eller andet, siger vagtchefen.

- For politiets vedkommende er vi i den her slags situationer meget opmærksomme på for eksempel sikkerhed med færdsel, siger Lars Thede.

Regnen faldt særdeles ujævnt på Fyn i løbet af torsdagen. Nogle steder har det regnet rigtig meget, andre steder har ikke fået en dråbe.

- Det har været særdeles ujævnt, og lokalt har der været store udfordringer. Men det har ikke givet de store problemer rent politimæssigt, siger vagtchefen.