Voldsom regn påvirker trafikken

På motorvejene på Fyn er bygerne så kraftige at hastigheden flere steder er faldet til 70-80 kilometer i timen, oplyser bilister på vejene ifølge TV 2 Vejret.

Det er rigtig fornuftigt, da det at holde farten under 90 km/t, når der er meget vand på kørebanerne, mindsker risikoen for aquaplaning betragteligt, lyder det videre.

En front er på vej ind over landet fra vest, og sammen med den kommer der ud over regn også kraftige vindstød. Derfor har TV 2 Vejret varslet for vindstød af stormende kuling flere steder fra klokken 16 i eftermiddag til klokken 7 onsdag morgen.