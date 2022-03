Voldsom stigning af influenzasmittede udfordrer OUH

De som kommer ind på akutmodtagelsen og som testes positiv for influenza, skal isoleres på enestue eller på flersengsstue uden andre patienter.



- Det er en stor udfordring at finde plads på hospitalerne til patienter, som er smittede med enten corona- eller influenzavirus, siger Anette Holm.

- Det kan godt lade sig gøre indtil videre, men det kræver meget af personalet. Vi kan kun håbe, at det ikke bliver en voldsom influenzasæson, særligt for de ældre og svækkede, som er dem, der er i risiko for alvorlig influenzasygdom.

Smitten med influenza stiger

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH undersøger alle influenzaprøver fra både hospitaler og almen praksis på Fyn.



- Det er tydeligt, at der hver uge er sket en fordobling på influenza de sidste fire uger. Stigningen går stærkt lige nu, siger Anette Holm.

I uge syv var 15 personer registreret smittet med influenza på Fyn, og i uge ni steg det til 83. Torsdag er tallene for uge 11 indtil videre 300.