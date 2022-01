Voldsomt vejr: Her er der varsel om orkan og oversvømmelser

Stormen, der har fået navnet Malik, vil ramme Danmark allerede i løbet af fredag.

- Det bliver tiltagende blæsende fra fredag aften fra sydvest, og så i løbet af lørdagen vil vinden bevæge sig mod vest, og natten til søndag drejer den mod nord, siger Mette Zhang, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Her ser det værst ud

Bor man på den nordlige del af Fyn, skal man være ekstra opmærksom. Her er der nemlig varslet vindstød af orkanstyrke

- Det er voldsomt. Her skal folk være varsomme med at bevæge sig udenfor, da der kan være store knækkede grene og træer, og der er risiko for, at tagsten kan blæse ned, siger Mette Zhang.