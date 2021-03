Voldsomt vejr i vente: Broerne kan blive påvirket

Hvis du torsdag havde regnet med en udflugt ud i det fri for at nyde forårets komme, så er du nok nødt til at udskyde dine planer en smule.

Vejret bliver nemlig hverken roligt, solrigt eller varmt.

I stedet vil himlen hele dagen være dækket af skyer, der også bringer en del nedbør med sig. Desuden vil starten af dagen byde på en frisk vind til kuling krydret med kraftige vindstød.

Det er et voksende lavtryk, der stammer fra vest for Skotland, som er skyld i det voldsomme torsdags-vejr.

Broer og færger kan blive påvirket

Særligt vinden vil for mange føles voldsom - og det med god grund. Der kan nemlig komme vindstød af stormstyrke.

Vindretningen kommer i første omgang fra syd, og det kan derfor godt betyde, at man bliver nødt til at indføre restriktioner for færdsel på broerne.

Den kraftige blæst betyder også, at elfærgen Ellen allerede fra morgenstunden har måtte smide håndklædet i ringen. Der sejles i dag ikke mellem Søby og Fynshav. Det fortæller P4 Trafik på Twitter.

Vindretningen skifter dog i løbet af eftermiddagen, hvor vindstyrken også vil tage til. DMI forudser, at det bliver hård vind til hård kuling med kraftige vindstød.

Temperaturen vil torsdag ligge på mellen 5 og 9 grader.

Selv når vi kommer ud på den anden side af det barske vejr-døgn, som torsdag vil være, så skal man stadig se langt efter roligt forårsvejr. Endnu et lavtryk skal nemlig passere tværs gennem landet, og det vil give ustadigt vejr hen over weekenden.