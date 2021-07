Voldsomt vejr: Pas på, når du bader og sejler i den kommende uge

Derfor udsender Trygfonden en advarsel og gode råd til de fynboer, der trods vind og vejr stadig vil ud på havet.

Skybrud kan forurene vandet

Vejret kan hurtigt ændre sig, under de omstændigheder, som vi oplever lige nu. For nuværende er vinden rolig, men i løbet af ugen ser det ud til at blæse mere op. Skybruddene ser ud til at fortsætte både tirsdag og noget af ugen.

- Der er ingen øget risiko forbundet ved at bade, når der er skybrud. Men hvis man hører tordenbrag eller ser lyn, skal man skynde sig op på stranden og søge ly – allerbedst i en bygning eller i en bil med fast tag og lukkede vinduer, siger Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning i en pressemeddelelse, og fortsætter:

- Risikoen for, at et lyn slår ned, er ikke højere i vand end på land, men når det slår ned i vand, kan det brede sig i alle retninger. Er der ikke et sted, man kan søge ly, er det bedste alternativ at sætte sig på hug og krumme sig sammen, så man bliver så lille som mulig. Lynet slår ned i genstande, der stikker op fra jorden, så søg aldrig ly under et træ.