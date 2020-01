16-årig ramt af taxa på vej hjem fra byen:

Billede af Markus og de venner, der var med i byen den aften. Foto: Privatfoto

Støvregnen stopper, lige da musikken på pladsen skulle til at starte. Det eneste Markus rigtigt kan huske, er dog, at han ikke havde det fedt. Han var for fuld.

- Jeg var den, der var mest fuld den aften. Det var helt ubehageligt at være blandt så mange mennesker fortæller han.

Nu er glasflaskerne tømt, og smidt udenfor indgangen. De har ikke mere at drikke selv. Der er dog nogle af de andre, der har været smarte. Poser med papvin og plastflasker med spiritus bliver tilbudt dem flere gange, og Markus når da også at få et par slurke af en piges hvidvin.

De ti venner trasker væk fra Byparken, mod Dæmingen - Vejles store gå-i-byen-gade. De skal på Temabar.

Vodkaen udfordrer balancen og breezerne har slået hukommelsen itu.

Markus Pagh Lund kan ikke huske turen hen til Temabar, men han kan huske, at de blev afvist i døren, fordi der var for mange mennesker. Han kan også huske, at de gik over mod banegården, der kun ligger et stenkast fra Temabar for at få en pizzaslice inden de skulle hjem.

Han går forrest ud i lyskrydset. Men der er rødt.