Weekendvejret: Grå og skyet lørdag – men solrig søndag

Der er mulighed for, at lørdagsvejret kan begynde med enkelte solstrejf, men hurtigt kommer der skyer fra nordvest, og så bliver det en klassisk gråvejrsdag langt de fleste steder på Fyn.

- En front skal passere Fyn, og det bliver med skyer og efterhånden også en smule regn, men det bliver altså højst en millimeter eller to, der hvor der kommer mest, siger TV 2 Vejrets Sebastian Pelt.

I løbet af dagen drejer vinden mod vest, og den lidt lunere og mildere luft får temperaturen til at stige en smule ud på eftermiddagen.

- Temperaturen ender på måske 7 grader, hvor det bliver varmest, siger vejrværten.

Men den sol, der ikke kommer lørdag, får vi til gengæld søndag, der ser anderledes forårsagtig ud.

- Det bliver rigtig pænt vejr. Vinden aftager, og temperaturen kommer op på 8-9 grader med masser af solskin, siger vejrværten.

Den vejrtype ser ud til at fortsætte et godt stykke ind i næste uge, men med de fine og klare vejr følger også risiko for nattefrost, særligt natten til mandag.