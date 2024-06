"What the fuck" - Copenhell stjal Magnus' 15 meter høje kunstværk

Festivalgæsterne på den københavnske heavy-metalfestival på Refshaleøen, Copenhell, har ikke kunnet undgå at lægge mærke til den.

En 15 meter høj skulptur af et djævlelignende væsen med horn i panden, et heavy-metal håndtegn i den ene hånd og en Tuborg fadøl i den anden.

Det, gæsterne nok ikke har vidst, var, at Copenhell ikke helt havde styr på rettighederne til værket, inden de bad en anden kunstner om at bygge Magnus Furhs værk. Og Magnus selv var også meget overrasket, da en ven sendte ham et billede af skulpturen:

- Jeg tænker what the fuck, hvad sker der? Der dukker en masse spørgsmål op. Vedkommende, der har bygget det her, er han klar over, at de ikke har rettighederne. Hvad siger Tuborg til det her? Og hvorfor har Copenhell ikke underskrevet kontrakten?

- Der ligger ugers arbejde bag. Skitser, 3D-tegner, rettelser, udvikling, materialeundersøgelse, konstruktionstegninger, indhentning af tilbud og så videre. Det er et stort arbejde, der ligger bag, plus at den gode idé i sig selv har en kæmpe værdi.

Copenhell bad om et design

Magnus Fuhr er billedkunstner og stifter af kunststudiet Chaos Engine, der holder til i Odense. Han blev i 2022 kontaktet af Copenhell, som opfordrede ham til at komme med et bud på et nyt "landmark" - en skulptur, som er let genkendelig.

Den opfordring tog Magnus til sig og kom op med et design, som folkene bag Copenhell var så begejstrede for, at Chaos Engine vandt udbuddet. Men parterne kunne ikke blive enige om en kontrakt, og i slutningen af april 2023 - lidt over et år inden årets Copenhell-festival - blev projektet begravet.

Eller det troede Magnus Fuhr i hvert fald. For i november 2023 blev han igen kontaktet af Copenhell, der ville forhøre sig, om de kunne købe rettighederne til kunstværket med det formål, at de kunne få en anden til at bygge værket.

Det er egentlig en aftale, som Chaos Engine gerne vil være med til, og parterne når så langt i forløbet, at Magnus 7. februar 2024 godkender det kontraktudspil, som Copenhell har sendt.

- De beder om en uge til at få de sidste detaljer på plads, men jeg hører bare ikke fra dem igen. Jeg kontakter dem igen 13. marts, men får ikke svar på min mail, og så tænker jeg, at projektet er lagt i graven, siger han.

Pludselig ophørte kontakten

Det var det dog langt fra, fandt Magnus ud af midt under festivalen, der løb af stablen 19. - 22. juni.

- Næste gang, jeg hører fra Copenhell, er i forbindelse med mit opslag, som jeg lagde ud fredag, fortæller han.

I opslaget, som du kan læse herunder, forklarer Magnus Fuhr, at Copenhells ageren i det her " rejses alvorlige spørgsmål om beskyttelsen af kunstneres rettigheder og festivalers etiske praksis."

Artiklen fortsætter under opslaget