WHO: Omikron udgør meget stor risiko for folkesundheden

Det skriver Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i dens ugentlige epidemiologiske opdatering.

- Data viser konsekvent, at omikronvarianten har et større vækstpotentiale end deltavarianten med en fordoblingstid på mellem to og tre dage samt lynhurtige stigninger i smittetal, som det kan ses i flere lande, skriver WHO.

De store stigninger i smittetal skyldes ifølge WHO formentlig, at varianten er mere modstandsdygtig over for antistoffer, og at varianten smitter mere end tidligere varianter.

De spæde data fra lande som Storbritannien, Sydafrika og Danmark antyder, at smitte med omikron kan give anledning til mildere sygdomsforløb.

Der er dog stadig ikke fyldestgørende data, der kan sige noget endeligt om, hvor alvorligt et sygdomsforløb omikron giver anledning til.

Det vides endnu heller ikke, hvordan folk reagerer på omikronsmitte, hvis de allerede tidligere har været smittet med coronavirus.

Ifølge WHO skete der i sidste uge en stigning i antallet af nye smittetilfælde på 11 procent på verdensplan sammenlignet med ugen forinden.

Samtidig blev der registreret omtrent lige så mange nye dødsfald som ugen før

- Det svarer til lige under fem millioner nye smittetilfælde og godt 44.000 dødsfald, lyder det fra WHO.

Omikronvarianten blev kort tid inden jul den dominerende variant af coronavirus i Danmark.

Også i Storbritannien er omikron nu den mest udbredte form for coronavirus. Mandag sagde den britiske sundhedsminister, Sajid Javid, at ni ud af ti nye smittetilfælde var med omikron.